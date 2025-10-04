اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان: محاربة العنف ضد الحيوانات تتم من خلال توعية المجتمع

كشفت حنان دعبس، رئيس مؤسسة حماية الحيوان، ونائب رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، أن إيذاء الحيوانات في الشوارع يكون بسبب الخوف وقلة الوعي وعلى اعتبار أن الحيوان حياته مباحة.

وتابع خلال حوارها على قناة صدى البلد، أن الناس لا تتعلم كيف تتعامل مع الحيوانات في الشوارع.

ولفتت إلى أن هذه الظاهرة تفاقمت في الفترة الأخيرة، موضحة أن العلم يقول إن زيادة العنف بين الحيوانات مرآة للقسوة بين أفراد المجتمع.

وأكدت أن محاربة هذه الظاهرة تتم من خلال التوعية وأفراد المجتمع يدركون أن الحيوان روح تتعذب مثل الإنسان بالضبط ويتعلم كيفية تفادي المشاكل مع كلاب الشارع.

واختتمت أن هناك ضرب مبرح بالكرباج للحصان والحمار لأنه غير قادر على حمل العربة ويكون مصاب وتعبان والناس تشاهده دون أن يحرك لهم ساكنًا.

