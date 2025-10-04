قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زواج رسمي في الإمارات| طليقة أحمد مكي لـ "صدى البلد": أجبرني على توقيع تعهد بعدم إظهار الوثيقة
مدبولي: مصر لديها إمكانات استراتيجية عالمية في صناعة الدواء
مدبولي: موافقة حماس على خطة ترامب تفتح المجال لوقف فوري للحرب في غزة
مدبولي: صناعة الدواء استراتيجية..وحريصون على إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية
بعد ارتفاع مناسيب المياه بالمنوفية والبحيرة .. توجيه عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين
مدبولي: نستهدف تلبية احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية
نائب الرئيس الفلسطيني يحث المجتمع الدولي على وضع حد للكارثة الإنسانية في غزة
وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة
اللواء أحمد حمدي.. أنشأ كباري العبور وحقق معجزة الحرب في 6 ساعات
زياره مفاجئة.. رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد المستشفي القبطي
أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام
رئيس الوزراء: ننتج 92 % من احتياجات مصر من الأدوية
أحمد مجدي الحيوان: ترشحت لخدمة الجمعية العمومية والأهلي ملك للجميع

أكد أحمد مجدي الحيوان عضو الجمعية العمومية والمرشح على منصب عضوية مجلس الإدارة فوق السن، أن قرار خوض انتخابات النادي الأهلي للدورة الانتخابية 2025-2029، جاء بسبب مطالبات أعضاء الجمعية العمومية له بضرورة التواجد، مشددًا على أنه أجرى مناقشات ومشاورات عديدة مع المقربين له، انتهت باتخاذه قرار الترشح بعد أداؤه صلاة الاستخارة. 


وتابع "الحيوان"، قرار الترشح كان مؤجلًا منذ عام 2017 بسبب ظروف شخصية، مشددًا على أنه تجمعه علاقات ود ومحبة مع جميع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الحاليين، وأن التنافس في الانتخابات هو تنافس من أجل خدمة الكيان وفي صالح النادي الأهلي وأعضاؤه وجماهيره.


وشدد عضو الجمعية العمومية والمرشح لانتخابات مجلس الإدرة لهذا العام، على أن النادي الأهلي ملك للجميع وليس حكرًا على أحد مهما كان اسمه، ومؤكدًا على أنه أحد أبناء النادي وأعضاؤه وجماهيره، وأن هدفه الوحيد هو خدمة الكيان بعيدًا عن أي خلافات.


ووجه أحمد مجدي الحيوان رسالة إلى أعضاء الجميعة العمومية للنادي الأهلي، يدعوهم فيها للمشاركة في الانتخابات المزمع إقامتها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري للحفاظ على مكانة النادي كمؤسسة وطنية رائدة، مؤكدًا أنه سيعمل بإخلاص وشفافية من أجل الكيان، واعدًا إياهم بأنه سيكون صوت صادق ودرع قوي لمواصلة تحقيق الإنجازات.

