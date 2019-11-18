رئيس دولة الإمارات ينعي شقيقه.. ويتخذ هذا القرار

نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، شقيقه الشيخ سلطان بن زايد، ممثل رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم الإثنين.



وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة شئون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.



وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة البيان التالي: "بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم".



