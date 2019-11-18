يساعد ماسك بياض البيض في تحسين مرونة الجلد ونعومة اليدين بسبب البروتينات، كما أنه يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة مما يجعلها أكثر جمالا.



نقدم لكم طريقة عمل ماسك بياض البيض لزيادة نعومة اليدين وإزالة طبقات الجلد الميتة منهما، وفقا لما ذكره موقع " boldsky".



مكونات بياض البيض لنعومة اليدين:

1 بيضة بيضاء

2 ملاعق كبيرة عسل



طريقة عمل ماسك بياض البيض لنعومة اليدين:

-خذ البيضة البيضاء وامزجها مع العسل.

- ضع هذا القناع على يديك واتركه لمدة 15 دقيقة وتغسل بالماء بعد هذا.

-يوصى باستخدام قناع اليدين ثلاث مرات فى الشهر .