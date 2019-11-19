اخبار الحوادث | حريق بمحل حلواني العبد بـ 6 أكتوبر |التحقيق مع أصحاب فيديو التنمر ضد شاب افريقي

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من اخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها ..
إلى اخبار الحوادث
الداخلية ترفع شعار حقوق الإنسان أولا.. قوافل طبية ومواقف إنسانية للضباط وتكريم لأبناء الشهداء المتفوقين
يوما بعد يوم تثبت وزارة الداخلية أن دورها ليس فرض الأمن والأمان على الجبهة الداخلية فقط، وإنما جهودها المستمرة على الجانب الإنسانى للمواطن المصري، فى العديد من المجالات التى تكرس دور الإنسانية وحقوق الإنسان أولا فى كل معاملاتها، وعلى رأس تلك الجهود انتشار القوافل الطبية فى العديد من المحافظات التابعة للقطاع الطبي بالوزارة وكذلك فى مجال مصلحة السجون والمبادرات الإنسانية الأخرى، ومن خلال ذلك التقرير نرصد أبرز تلك الجهود.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حريق بمحل حلوانى العبد في ميدان الحصري بـ 6 أكتوبر.. فيديو و صور
أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع بمحل حلواني العبد بـ 6 أكتوبر بعدما التهمت النيران أغلب محتويات المحل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
التحريات في حريق محل حلواني العبد بـ 6 أكتوبر: التهم لافتة المحل.. فيديو
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات نشوب حريق في محل حلواني العبد بـ 6 أكتوبر، وتبين أن النيران بدأت من لافتة المحل الضخمة بعد حدوث ماس كهربائي بأسلاكها وامتدت النيران لواجهة المحل وأسفرت عن احتراقه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
3 طلاب ثانوى.. التحقيق مع أصحاب فيديو التنمر ضد شاب افريقي فى حدائق القبة.. صور
القى رجال المباحث بالقاهرة القبض علي ٣ طلاب لاتهامهم بالتنمر والتعدى بالسب والقذف علي شاب افريقي الجنسية بسبب بشرته السمراء ، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بضمان وظيفته.. إخلاء سبيل ضابط شرطة تعدى على محام بالضرب في المحلة
أصدر قاضي المعارضات بالدائرة الأولى بمحكمة المحلة اليوم قرارا بإخلاء سبيل الملازم أول عبدالرحمن الشبراوى، معاون مباحث قسم شرطة اول المحلة، بضمان محل وظيفته على ذمة وقائع قضية استعمال القسوة والتعدي بالضرب على محامٍ وبرفقته أسرته بشارع البحر بالمحلة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
القبض على تاجري مخدرات بمنطقة السحر والجمال
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على اثنين من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال لحيازتهما كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
"المؤمنين" و"العبادات" حبايب.. الداخلية تنجح في الصلح بين عائلتين بـ أسيوط
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى إنهاء الخصومات الثأرية وإتمام الصلح فى النزاع القائم بين عائلتي المؤمنين والعبادات فى مركز شرطة الغنايم بأسيوط، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لإنهاء الخصومات الثأرية، وإتمام الصلح فى النزاعات القائمة بين العائلات منعًا لتطورها. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الشاطر يرفع إيده .. وزارة الداخلية تُكرم المتفوقين دراسيا من أبناء شهداء الشرطة
كرمت وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر شهداء ومصابى الشرطة بقطاع الإعلام والعلاقات، أبناء الشهداء المتفوقين فى جميع المراحل الدراسية، بحضور عدد من قيادات الوزارة ونخبة من الفنانين والإعلاميين والرياضيين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إخلاء سبيل أستاذ بجامعة الأزهر بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة
قررت النيابة العامة إخلاء سبيل عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بضمان محل الإقامة، على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة في اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصرع ربة منزل وإصابة 9 آخرين في مشاجرة لخلاف على قطعة أرض بالميراث بسوهاج
أسفرت اشتباكات بين أبناء عمومة عن مصرع ربة منزل بطلق ناري، وإصابة ٩ آخرين، بسبب خلاف علي قطعة أرض بالميراث بدائرة مركز طما.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصادرة سيارة نقل تحمل 10 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه فى الغربية
صادرت مباحث التموين بالغربية اليوم سيارة نقل تحمل 200 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه وبيعه للجمهور بأزيد من ثمنه فى كمين دفرة بمركز طنطا ضمن خطة مديرية الأمة لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين على مستوي المحافظة .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
دهس ربة منزل وإصابة شاب في حادثي سير بالبحيرة
لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب شاب بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، اثر وقوع حادثي تصادم بدائرة مركزي إيتاي البارود وكفر الدوار بمحافظة البحيرة وتم نقل الجثة بثلاجة حفظ الموتى والمصاب للمستشفى المركزى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إلى اخبار الحوادث
الداخلية ترفع شعار حقوق الإنسان أولا.. قوافل طبية ومواقف إنسانية للضباط وتكريم لأبناء الشهداء المتفوقين
يوما بعد يوم تثبت وزارة الداخلية أن دورها ليس فرض الأمن والأمان على الجبهة الداخلية فقط، وإنما جهودها المستمرة على الجانب الإنسانى للمواطن المصري، فى العديد من المجالات التى تكرس دور الإنسانية وحقوق الإنسان أولا فى كل معاملاتها، وعلى رأس تلك الجهود انتشار القوافل الطبية فى العديد من المحافظات التابعة للقطاع الطبي بالوزارة وكذلك فى مجال مصلحة السجون والمبادرات الإنسانية الأخرى، ومن خلال ذلك التقرير نرصد أبرز تلك الجهود.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حريق بمحل حلوانى العبد في ميدان الحصري بـ 6 أكتوبر.. فيديو و صور
أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع بمحل حلواني العبد بـ 6 أكتوبر بعدما التهمت النيران أغلب محتويات المحل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
التحريات في حريق محل حلواني العبد بـ 6 أكتوبر: التهم لافتة المحل.. فيديو
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات نشوب حريق في محل حلواني العبد بـ 6 أكتوبر، وتبين أن النيران بدأت من لافتة المحل الضخمة بعد حدوث ماس كهربائي بأسلاكها وامتدت النيران لواجهة المحل وأسفرت عن احتراقه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
3 طلاب ثانوى.. التحقيق مع أصحاب فيديو التنمر ضد شاب افريقي فى حدائق القبة.. صور
القى رجال المباحث بالقاهرة القبض علي ٣ طلاب لاتهامهم بالتنمر والتعدى بالسب والقذف علي شاب افريقي الجنسية بسبب بشرته السمراء ، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بضمان وظيفته.. إخلاء سبيل ضابط شرطة تعدى على محام بالضرب في المحلة
أصدر قاضي المعارضات بالدائرة الأولى بمحكمة المحلة اليوم قرارا بإخلاء سبيل الملازم أول عبدالرحمن الشبراوى، معاون مباحث قسم شرطة اول المحلة، بضمان محل وظيفته على ذمة وقائع قضية استعمال القسوة والتعدي بالضرب على محامٍ وبرفقته أسرته بشارع البحر بالمحلة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
القبض على تاجري مخدرات بمنطقة السحر والجمال
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على اثنين من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال لحيازتهما كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
"المؤمنين" و"العبادات" حبايب.. الداخلية تنجح في الصلح بين عائلتين بـ أسيوط
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى إنهاء الخصومات الثأرية وإتمام الصلح فى النزاع القائم بين عائلتي المؤمنين والعبادات فى مركز شرطة الغنايم بأسيوط، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لإنهاء الخصومات الثأرية، وإتمام الصلح فى النزاعات القائمة بين العائلات منعًا لتطورها. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الشاطر يرفع إيده .. وزارة الداخلية تُكرم المتفوقين دراسيا من أبناء شهداء الشرطة
كرمت وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر شهداء ومصابى الشرطة بقطاع الإعلام والعلاقات، أبناء الشهداء المتفوقين فى جميع المراحل الدراسية، بحضور عدد من قيادات الوزارة ونخبة من الفنانين والإعلاميين والرياضيين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إخلاء سبيل أستاذ بجامعة الأزهر بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة
قررت النيابة العامة إخلاء سبيل عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بضمان محل الإقامة، على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة في اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصرع ربة منزل وإصابة 9 آخرين في مشاجرة لخلاف على قطعة أرض بالميراث بسوهاج
أسفرت اشتباكات بين أبناء عمومة عن مصرع ربة منزل بطلق ناري، وإصابة ٩ آخرين، بسبب خلاف علي قطعة أرض بالميراث بدائرة مركز طما.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصادرة سيارة نقل تحمل 10 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه فى الغربية
صادرت مباحث التموين بالغربية اليوم سيارة نقل تحمل 200 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه وبيعه للجمهور بأزيد من ثمنه فى كمين دفرة بمركز طنطا ضمن خطة مديرية الأمة لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين على مستوي المحافظة .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
دهس ربة منزل وإصابة شاب في حادثي سير بالبحيرة
لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب شاب بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، اثر وقوع حادثي تصادم بدائرة مركزي إيتاي البارود وكفر الدوار بمحافظة البحيرة وتم نقل الجثة بثلاجة حفظ الموتى والمصاب للمستشفى المركزى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.