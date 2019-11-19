وزيرة الثقافة تلقي كلمة مصر بالمؤتمر العام لليونسكو

تلقى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة مساء اليوم، كلمة مصر خلال فعاليات منتدى وزراء الثقافة والذى يأتى فى إطار الدورة 40 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ) وذلك بمقرها الدائم فى العاصمة الفرنسية باريس وبحضور وزراء ثقافة وممثلي 120 دولة والسفير إيهاب بدوى سفير مصر لدى فرنسا ومندوبها الدائم لدى منظمة اليونسكو، والدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.





قالت عبد الدايم إن الكلمة تأتى فى بداية الجلسة الرابعة التى تناقش موضوع الثقافة فى الساحات العامة .. محرك للتحول الاجتماعى والحضارى ويسبقها ثلاثة جلسات تدور حول الثقافة والتراث .. الطاقة المتجددة للحوار والسلام ، الثقافة فى قلب التعليم .. بعدًا اساسيًا للتنمية البشرية والابتكار الى جانب الاستثمار فى الثقافة والإبداع من اجل التنمية المستدامة ، مشيرة ان المشاركة تعكس التقدير الدولى لمصر وتعكس ثقلها وريادتها الحضارية.





وأكدت أن القوى الناعمة نجحت فى فتح آفاق للتواصل مع مختلف الدول ، مضيفة أن منظومة الابداع العالمية تعمل علي تأسيس شراكة فكرية ومعرفية تسعى لدعم وتوطيد العلاقات والروابط بين الشعوب .



