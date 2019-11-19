في تصفيات كأس العالم 2022.. الكويت تهزم نيبال بهدف نظيف

فاز منتخب الكويت على نظيره منتخب نيبال بهدف دون رد، ضمن منافسات المجموعة الثانية، من التصفيات المرهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.



جاء هدف منتخب الكويت الوحيد عن طريق بدر المطوع في الدقيقة 28 من عمر المباراة.



وبهذا الفوز رفع منتخب الكويت رصيده إلى النقطة العاشرة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، خلف منتخب أستراليا متصدر الترتيب بـ 12 نقاط، بينما تجمد رصيد نيبال عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.



ويلتقي اليوم يضمن منافسات الجولة ذاتها من تصفيات كأس العالم 2022، الأردن مع تايبيه في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.