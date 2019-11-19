ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

في تصفيات كأس العالم 2022.. الكويت تهزم نيبال بهدف نظيف

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:12 م
منتخب الكويت
منتخب الكويت
Advertisements
محمد السعيد
فاز منتخب الكويت على نظيره منتخب نيبال بهدف دون رد، ضمن منافسات المجموعة الثانية، من التصفيات المرهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

جاء هدف منتخب الكويت الوحيد عن طريق بدر المطوع في الدقيقة 28 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع منتخب الكويت رصيده إلى النقطة العاشرة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، خلف منتخب أستراليا متصدر الترتيب بـ 12 نقاط، بينما تجمد رصيد نيبال عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

ويلتقي اليوم يضمن منافسات الجولة ذاتها من تصفيات كأس العالم 2022، الأردن مع تايبيه في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية في مهمة صعبة أمام أوزبكستان بتصفيات كأس العالم 2022

تصفيات مونديال 2022.. العراق تهزم إيران .. وسوريا تتغلب على الصين

بلجيكا يكتسح منتخب روسيا 4-1 فى تصفيات يورو 2020 .. فيديو

وصل لـ 99 هدفاً.. كريستيانو رونالدو يقود البرتغال للفوز على لوكسمبرج 2-0 ويتأهل لـ يورو 2020.. فيديو

محمد الشناوي نجم المباراة.. ونجم الزمالك السابق يسخر من التعادل أمام جزر القمر

خالد بيومي يفتح النار على المنتخب الوطني واللجنة الخماسية

ترشيحاتنا

مش فاهم..رئيس النواب يتعجب من إصرار الحكومة على إرجاع العاملين فى الخارج

هل تأخر زواجي عقاب من الله ؟ خالد يرد

الموت يفجع عمرو السولية في جده

آخر تطورات إصابة نجم الأهلي

كرابيج وألعاب جنسية وكلابشات.. ضبط شبكة نادي الرجال السرى للشواذ بالقاهرة

رئيس النواب يعلق من جديد على قانون الذوق العام بعد رفضه بالإجماع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض زواج رومانسي فى قلب المحيط.. العريس يتعرض لموقف محرج

فى عيد ميلادها.. 20 إطلالة متشابهة بين منى زكي وسعاد حسني

رد فعل مؤثر لمشردة عمرها 70 عامًا بعد حصولها على منزل خاص.. شاهد