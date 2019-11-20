بـ فستان أسود.. لاميتا فرنجية تبهر متابعيها | شاهد

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، جمهورها، بصور جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام.





وظهرت لاميتا فرنجية، وهى ترتدى فستانا أسود مكشوف الكتفين، ووضعت ميكب بألوان ملائمة لإطلالتها، وكان شعرها البني منسدلًا على كتفيها، حيث علقت على الصور: "أحب الموضة الإيطالية".





يذكر أن أحدث أعمال فرنجية السينمائية، فيلم "بنت من دار السلام"، وشاركها البطولة كل من رحاب الجمل، وراندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.



