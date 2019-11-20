مصر على رأسها.. قائمة أفضل 25 دولة للسفر في عام 2020

أصدرت مجلة ناشيونال جيوجرافيك، بالتعاون مع محرريها في جميع أنحاء العالم والمصورين، وكذلك الكتاب والرحالة المستكشفين، قائمة لأفضل وأجمل الأماكن التي يجب زيارتها في عام 2020، وكانت مصر، وخاصة معبد أبو سمبل على رأس القائمة.





وسلّطت ناشيونال جيوجرافيك، الضوء على 25 وجهة توصي بـ "السفر" إليها في عام 2020 ضمن قائمتها السنوية الخاصة بأفضل الرحلات، حيث درى اختيار القائمة وفقًا لـ"الثقافة، المعمار، الطبيعة، المغامرة".





وجاءت مصر ضمن مجموعة من أفضل البلاد من الناحية التاريخية، حيث تقول ناشيونال جيوجرافيك، وفقًا لـTravel "إذا كنت من هواة التاريخ عليك رؤية عجب العجاب في الإرث المعماري للملك المصري الفرعوني «رمسيس الثاني» أبو سمبل، إليك القائمة:





من الناحية الثقافية





1. أبو سمبل - مصر





2. أستورياس – اسبانيا، حيث الطبق الشهير "بخبخ فابادا" و"جبن كابراليس".





3. مقاطعة قويتشو - الصين.





4. جوبكلي تيبي – تركيا، حيث أقدم مجمع معروف في العالم.





5. مايا – جواتيمالا، مدينة الآثار القديمة.





6. مقاطعة مندوزا – الأرجنتين، المختصة بإنتاج ما يقرب من ثلثي نبيذ الأرجنتين.





الناحية المعمارية





7. فيلاديلفيا - بنسيلفينيا





8. Telč - جمهورية التشيك، بمنازلها المقوسة، جسر موستار الشهير، البوسنة والهرسك.





9. فورت كوتشي - ولاية كيرالا في الهند





10. موستار - البوسنة والهرسك





11. بارما – إيطاليا، حيث الجبن البارميزان، ولحم البارما اللذيذ.





12. بويبلا – المكسيك، تبعد ساعتين عن المكسيك، تتميز بأنها نابضة بالحياة بفضل هندستها المعمارية الاستعمارية الملونة ووجود 365 كنيسة بداخلها.





الناحية الطبيعية





13. جزر مجدلين - كيبيك ، كندا





14. صحراء كالاهاري - بوتسوانا





15. غابة بيالويزا - روسيا البيضاء / بولندا





16. الوطنية الزرقاء تريل - المجر





17. جزر الكناري - إسبانيا





18. جزر المالديف





19. جراند كانيون - أريزونا





من ناحية المغامرة





لعشاق المغامرة تسلط القائمة الجغرافية الضوء على المناطق الأقل زيارة رغم جمالها مثل توهوكو في اليابان، وشبه جزيرة كامتشاتكا في روسيا، والتي تضم الكثير من الثلج لا من الناس:





20. تسمانيا - أستراليا





21. طريق Grossglockner High Alpine - النمسا





22. طريق ويلز - المملكة المتحدة





23. توهوكو - اليابان





24. شبه جزيرة كامتشاتكا - روسيا



