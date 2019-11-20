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منوعات

الدفاع المدني السعودي يخرج رضيعاً احتجز داخل منزله والبوتاجاز مشتعل

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:43 ص
رضيع محتجز
رضيع محتجز
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عزة عاطف
عاشت أم لحظات رعب قاتلة، عندما كانت تنظف المنزل، وعندما خرجت لتنظيف مدخل مسكنها، انغلق الباب بقوة بفعل الرياح، ما جعلها تصرخ بشدة؛ ليسمعها أحد المارة في الشارع.

وبعد أن سمعها أحد المارة، هرع إلى المنزل بسرعة لاكتشاف سبب صراخها، فتبين أن المرأة تركت رضيعها البالغ من العمر سنة واحدة داخل المنزل، محتجزًا، وما زاد الأمر سوءا هو تركها للطعام أيضًا على النار، فقد كانت تطهو في اللحظة ذاتها.

ويقول علي عبدالله الشهراني، وفقا لصحيفة عكاظ، إنه خلال مروره في أحد شوارع محافظة بيشة، سمع امرأة تصرخ، وتبين له بعد تفحص الأمر، أنها أم، قد نسيت رضيعها داخل المنزل، مع وجود طعام على النار، وكان الرضيع منهارًا يبكي بشدة في الداخل.

واتصل الشهراني بقوات الدفاع المدني السعودي، مقدمًا بلاغًا بالواقعة، وحضرت القوات في الحال، وأنقذوا الطفل سالمًا وأعطوه إلى أمه.
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