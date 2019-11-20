أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاربعاء 20 - 11 - 2019 .. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" تقريرًا مُفصلًا اليوم، الاربعاء 20-11-2019، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.



وجاء سعر الدولار اليوم واسعار العملات الأجنبية، على النحو التالي:



سعر الدولار الأمريكي



سجل سعر الدولار اليوم، الاربعاء 20-11-2019 بيع 16.17 جنيه، وشراء 16.07 جنيه.



سعر اليورو

سجل سعر اليورو، اليوم،الاربعاء 20 -11-2019 بيع 17.78 جنيه، وشراء 17.67 جنيه.



سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم، الاربعاء 20-11-2019 بيع 20.76 جنيه، وشراء 20.64 جنيه.



سعر الين اليابانى "100"

سجل سعر الين اليابانى "100"، اليوم الاربعاء 20 -11-2019 بيع 14.89 جنيه، للشراء 14.79 جنيه.



سعر الفرنك السويسرى



سجل سعر الفرنك السويسرى، اليوم،الاربعاء 20-11-2019 بيع 16.35 جنيه، وشراء 16.25 جنيه.

