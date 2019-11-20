ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاربعاء 20 - 11 - 2019 .. فيديو

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 08:42 ص
اسعار العملات
اسعار العملات
Advertisements
قسم التوك شو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" تقريرًا مُفصلًا اليوم، الاربعاء 20-11-2019، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدولار اليوم واسعار العملات الأجنبية، على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار اليوم، الاربعاء 20-11-2019 بيع 16.17 جنيه، وشراء 16.07 جنيه.

سعر اليورو
سجل سعر اليورو، اليوم،الاربعاء 20 -11-2019 بيع 17.78 جنيه، وشراء 17.67 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني
سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم، الاربعاء 20-11-2019 بيع 20.76 جنيه، وشراء 20.64 جنيه.

سعر الين اليابانى "100"
سجل سعر الين اليابانى "100"، اليوم الاربعاء 20 -11-2019 بيع 14.89 جنيه، للشراء 14.79 جنيه.

سعر الفرنك السويسرى

سجل سعر الفرنك السويسرى، اليوم،الاربعاء 20-11-2019 بيع 16.35 جنيه، وشراء 16.25 جنيه.
Advertisements

ترشيحاتنا

غلب السقعة.. جهز نفسك وبيتك لبرودة الشتاء في 3 خطوات

أول قرار لـ شوقي غريب بعد التأهل للأوليمبياد 2020

3 أسباب وراء تراجع فايلر عن موقفه الرافض لضم كهربا للأهلي

اهم الاخبار | موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي أمم أفريقيا.. وشاب يغتصب طفلة بالدقهلية

يسد الشهية ويذيب الدهون مثل الثلج.. مشروب طبيعي قبل الوجبات

علي جمعة يكشف: هذا الأمر يدفع المسلم لعدم اليأس والعمل من جديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنفطر ايه النهاردة.. أومليت بالبطاطس المحمرة وفول بالطحينة والطماطم

بـ8 صور مختلفة.. كندا علوش تستعرض أنوثتها عبر إنستجرام

جت الحزينة تفرح.. زفاف ينتهي بمشاجرة عنيفة بين النساء والرجال