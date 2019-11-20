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أخبار البلد

مهرجان القاهرة السينمائي.. مصر للطيران ناقلا رسميا للضيوف 

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:49 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
تقوم الشركة الوطنية "مصر للطيران" برعاية مهرجان القاهرة السينمائي، فى دورته الـ٤١، والذي ينطلق فعالياته اليوم على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتقوم شركة مصر للطيران، بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للقادمين المشاركين من نجوم مصر والعالم العربي والضيوف الأجانب فى هذا الحفل.

يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وتشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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