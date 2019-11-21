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أخبار العالم

جيش الاحتلال في حالة تأهب قصوى استعدادا لضربة إيرانية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:16 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت القناة 13 العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشهد حالة تأهب تحسبا لضربة عسكرية إيران راد على الغارات التي شنها جيش الاحتلال على أهداف إيرانية وسورية في محيط العاصمة دمشق.

وأضافت ان الجيش في حالة تأهب كبيرة شمالا، بعد ورود إنذارات بنية إيران للرد على اغتيال إسرائيلي لقائد إيراني كبير في سوريا هذا الأسبوع، فضلا عن ضابطين آخرين.

وأوضحت ان صورًا للأقمار الصناعية حصل الجيش عليها من الاستخبارات الإسرائيلية أظهرت أن مقر قيادة "فيلق القدس" الإيرانية في سوريا، والمعروف باسم "البيت الزجاجي"، تعرض لأضرار جسيمة جراء الغارات الإسرائيلية، لذلك فإن الرد الإيراني محتمل جدًا.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي أعلن أن "طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي أغارت على عشرات الأهداف العسكرية التابعة لـفيلق القدس الإيراني والجيش السوري، داخل الأراضي السورية، تشمل صواريخ أرض-جو، ومقرات قيادة، ومستودعات أسلحة، وقواعد عسكرية".
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