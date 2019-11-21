رغم خلافاتها مع طليقها أيمن الذهبي.. أصالة تداعب ابنته

ظهرت الفنانة السورية أصالة وهي تداعب ابنة طليقها أيمن الذهبي ، انجيلا ، في أول ظهور لهما سويا رغم وجود خلافات بينهما منذ أكثر من 10 سنوات منذ انفصالهما.
ونشرت شام الذهبي ابنة اصالة وشقيقة انجيلا ايمن الذهبي الصورة وعلقت قائلة :"الحب هو دائما الجواب"، لتعكس ان والدتها لن تخلط بين مشاكلها مع طليقها وعلاقتها بأبنته التي تبلغ من العمر 3 أعوام.
وتستقر شام الذهبي مع والدتها في القاهرة حيث استكملت دراستها وأسست مركز تجميل خاص بها وحصلت أيضا على الجنسية المصرية بعد زواجها من رجل أعمال مصري.
ونشرت شام الذهبي ابنة اصالة وشقيقة انجيلا ايمن الذهبي الصورة وعلقت قائلة :"الحب هو دائما الجواب"، لتعكس ان والدتها لن تخلط بين مشاكلها مع طليقها وعلاقتها بأبنته التي تبلغ من العمر 3 أعوام.
وتستقر شام الذهبي مع والدتها في القاهرة حيث استكملت دراستها وأسست مركز تجميل خاص بها وحصلت أيضا على الجنسية المصرية بعد زواجها من رجل أعمال مصري.