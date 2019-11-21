رغم خلافاتها مع طليقها أيمن الذهبي.. أصالة تداعب ابنته

ظهرت الفنانة السورية أصالة وهي تداعب ابنة طليقها أيمن الذهبي ، انجيلا ، في أول ظهور لهما سويا رغم وجود خلافات بينهما منذ أكثر من 10 سنوات منذ انفصالهما.



ونشرت شام الذهبي ابنة اصالة وشقيقة انجيلا ايمن الذهبي الصورة وعلقت قائلة :"الحب هو دائما الجواب"، لتعكس ان والدتها لن تخلط بين مشاكلها مع طليقها وعلاقتها بأبنته التي تبلغ من العمر 3 أعوام.



وتستقر شام الذهبي مع والدتها في القاهرة حيث استكملت دراستها وأسست مركز تجميل خاص بها وحصلت أيضا على الجنسية المصرية بعد زواجها من رجل أعمال مصري.