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سيارات

1200 سيارة معدلة وكلاسيكية ونادرة في افتتاح معرض الرياض للسيارات

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:44 م
معرض الرياض للسيارات
معرض الرياض للسيارات
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كريم عاطف
أعلن تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن أنه سيتم عرض 1200 سيارة معدلة وكلاسيكية ونادرة خلال معرض السيارات الذي سيُقام ضمن فعاليات موسم الرياض اليوم الخميس، 21 نوفمبر ويستمر حتى الثلاثاء 26 نوفمبر.

ويُعتبر معرض السيارات بالرياض بمثابة محطة لعشاق السيارات ومحبي قطع التعديل والإكسسوارات ومزادات السيارات الكلاسيكية والفارهة والمعدلة والنادرة، حيث أن أي زائر للمعرض يستطيع شراء السيارة التي تعجبه وتسجيلها أثناء تواجده في المعرض مباشرة.

يُذكر أن عرض السيارات بالرياض، يُقام لأول مرة في المملكة وبشكل استثنائي بعد الحصول على الموافقات الرسمية، وسيكون المعرض متاحًا أمام الزوار من 12 ظهرًا حتى 11 مساء.

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