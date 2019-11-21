الولايات المتحدة تدعو كوريا الشمالية إلى استئناف المفاوضات.. وتحذرها من تفويت الفرصة

دعا المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية ستيفن بيجون بيونج يانج إلى استئناف المفاوضات المتعلقة بنزع سلاحها النووي، على مستوى أعلى مما هي عليه حاليا، محذرا إياها من أنها قد "تفوت الفرصة".

وقال بيجون مام لجنة في الكونجرس، أوردتها قناة "الحرة" الفضائية اليوم الخميس، و الذي اختير لتولي منصب نائب وزير الخارجية الأمريكي إنه "لا يوجد أي دليل ملموس أو يمكن التحقق منه على أن كوريا الشمالية قد اتخذت خيار نزع الأسلحة النووية".

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي : "لكننا ما زلنا نعتقد أن بيونج يانج يمكنها اتخاذ هذا الخيار"، معتبرا أن المفاوضات يمكن أن تحرز تقدما إذا شاركت فيها بشكل مباشر نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي.

وأوضح بيجون أن نائبة وزير وزير خارجية كوريا الشمالية (تشوي سون هوي) هي الوحيدة التي تحظى بثقة الزعيم" الكوري الشمالي كيم جونج أون، لافتا إلى أنها حتى الآن لم تشارك في هذه المفاوضات على نحو جاد".

وتابع، أن نجاح المفاوضات لا يزال ممكنا لكن على كوريا الشمالية "انتهاز هذه الفرصة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختار بيجون لمنصب نائب وزير الخارجية على أن يحتفظ أيضا بمهمته الشاقة المتمثلة بالعمل على إعادة إطلاق مفاوضات نزع سلاح بيونج يانج النووي.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت أمس أنها "لم تعد مهتمة" بعقد قمم مع الولايات المتحدة ما لم تقدم واشنطن تنازلات جديدة في مفاوضاتها النووية، وذلك بعد ساعات من تلميح ترامب إلى إمكان عقد قمة.