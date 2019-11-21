صدمة قوية لـ ليفربول بسبب إصابة محمد صلاح قبل مواجهة كريستال بالاس



ويواجه فريق ليفربول منافسه كريستال بالاس السبت المقبل في إطار الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإنجليزي البريمرليج.



وأكدت تقارير صحيفة اكسبرس البريطانية أن الثنائي محمد صلاح وربرتسون لم يتعافيا من إصابتهما في الكاحل حتى الآن، وأنهما سيغيبان عن مواجهة كريستال بالاس.



وأشارت الصحيفة إلى أن الثنائي يخضعان إلي برنامج تأهيلي بالوقت الحالي، ولكن الوقت لن يكون في صالحهما للحاق بمواجهة الريدز المقبلة.



وغاب صلاح عن المشاركة في مباراتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر في أول جولتين من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021.





وتعرّض "صلاح" للإصابة في لقاء مانشستر سيتي الأخير واضطر لوضع ثلج على قدمه بعد اللقاء، فيما غاب عن لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

تلقى نادي ليفربول الإنجليزي صدمة قوية بشأن المحترف الدولي المصري محمد صلاح، وإصابته الأخيرة وموقفه من مواجهة كريستال بالاس المقبلة.