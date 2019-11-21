بعد تأييد أمريكا للمستوطنات الإسرائيلية.. خطوة إيجابية من لوكسمبورج تجاه فلسطين

أعلن وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن، أمس الأربعاء، أنه على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطين بعد ما عبرت الولايات المتحدة عن دعمها للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.





وقال أسلبورن "الاعتراف بفلسطين دولة ليس معروفا ولا تفويضا مفتوحا وإنما اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولته... ليس المقصود منه مناهضة إسرائيل"، لكنه إجراء يستهدف تمهيد الطريق لحل الدولتين.





كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن يوم الاثنين تخلي واشنطن عن موقفها بأن المستوطنات "تخالف القانون الدولي". وهو ما شكل تراجعا عن موقف اتخذه الرئيس الأمريكي جيمي كارتر عام 1978 وسار عليه بقية الرؤساء بعده.





وعقب إعلان بومبيو قال الاتحاد الأوروبي إنه لا يزال يعتقد بأن البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وفقا للقانون الدولي.



