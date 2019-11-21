1099 حصيلة أهداف الأسبوع الرابع من دوري مراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عن نتائج مباريات الأسبوع الرابع من دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة، والتي أسفرت عن " 1099 " هدفا في "268 " مباراة بمشاركة 600 مركز شباب من 27 محافظة.



وانتهت 235 مباراة بنتيجة الفوز ، فيما حسم التعادل 33 مواجهة بين فرق مراكز الشباب المشاركة بالدوري.



وجاءت مراكز شباب الأقصر الأعلى تهديفًا بـ (57) هدفا في (12) مباراة ، بينما جاءت مراكز شباب جنوب سيناء الأقل تهديفًا بـ(9) أهداف خلال ثلاث مباريات.



وحلت في الأكثر لعبًا مراكز شباب محافظات ( القاهرة – القليوبية – الجيزة– الغربية– المنوفية – دمياط – بني سويف – الأقصر – المنيا – البحيرة – أسوان- الوادي الجديد )، فيما جاءت مراكز شباب جنوب سيناء بثلاث مباريات يليها مراكز شباب البحر الأحمر والسويس بأربع مباريات .



يذكر أن مباريات دوري مراكز الشباب النسخة السابعة يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع حرصًا من اللجنة المنظمة علي انتظام واستقرار الدوري .