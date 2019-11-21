منتخب مصر الأولمبي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة كوت ديفوار | صور



في الوقت الذى خاض فيه حراس المرمي بالثلاثي عمر صلاح ومحمد صبحي وعمر رضوان، مرانًا قويًا تحت إشراف اسامة عبدالكريم مدرب الحراس.



منتخبا مصر وكوت ديفوار، بلغا النهائي القاري، وضمنا تواجدهما في أولمبياد طوكيو ٢٠٢، بعد الفوز على جنوب إفريقيا وغانا على الترتيب في الدور قبل النهائى.



اختتم منتخب مصر الأوليمبي تدريباته مساء اليوم الخميس علي ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، استعدادًا لمواجهة كوت ديفوار في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عاما التي تستضيفها مصر.المران بدأ بمحاضرة فنية من شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، تحدث خلالها عن ضرورة مواصلة الأداء الجيد الذى كان عليه اللاعبون طوال البطولة، من أجل الظفر باللقب، وإسعاد الجماهير الغفيرة.عقب المحاضرة خاض اللاعبون فقرة بدنية تحت إشراف كمال عبد الواحد مخطط الأحمال، أعقبها تدريبات فنية.