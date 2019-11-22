سعد لمجرد ونيكول سابا وشريف مدكور يقدمون التعازي لـ فيفي عبده في وفاة شقيقتها

توفيت منذ قليل الحاجة سعاد الشقيقة الكبرى للنجمة فيفى عبده، داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، وذلك بعد صراع قصير مع مرض السرطان استمر لمدة شهرين.



وتشيع النجمة فيفى عبده جثمان شقيقتها اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة.



فيما قدم العديد من النجوم والفنانين التعازي للفنانة فيفى عبدة فى وفاة شقيقتها منهم سعد المجرد ،نيكول سابا ، شريف مدكور عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي تم عرضه رمضان الماضي، بطولة: "حورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.

