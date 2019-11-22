عصر نتنياهو انتهى ويجب طرده من الكنيست.. ماذا قال أحد أعضاء الليكود؟

قال مصدر من الليكود: إنه "يجب طرد رئيس الوزراء المنتهي ولايته بنيامين نتنياهو من منصب رئيس الوزراء" بحسب موقع I24 الإسرائيلي .





ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن مصدر في حزب الليكود لم تذكر اسمه، قوله "يجب أن نفهم أن عهد نتنياهو قد انتهى ويؤدي إلى التغيير"، بناء على هذا المعطى "احتمال تغير نتنياهو وارد من الصفر إلى منخفض".





وفى سياق منفصل أفادت القناة "13" العبرية أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، توصل إلى قرار بشأن لوائح الاتهام في ملفات نتنياهو، ومن المتوقع أن يعلنها اليوم الخميس.





وبحسب القناة فإن في القضية 1000، سيتهم نتنياهو بـ "الاحتيال وخيانة الأمانة". أما بقية القضايا فيوجد تباينات في وجهات النظر في وزارة القضاء. ويرى مسؤولون في الوزارة أنه ينبغي إغلاق الملف 2000، وفيما يتعلق بالملف 4000 فلم تحصل وقائع الاتهام على توافق.





وأضافت القناة أن وزارة القضاء عملت خلال الأسبوع بشكل إضافي في محاولة لتسريع المناقشات في ملفات رئيس الحكومة والتوصل إلى قرار.





وأوضحت القناة أن النيابة العامة أبدت موافقتها على موقف المدعية العامة للشؤون الاقتصادية والضرائب، وهو اتهام نتنياهو بمحاولة الحصول على رشوة في الملف 4000، وأما موقفها في الملف 2000 فهو أنه يجب اتهامه بخيانة الأمانة والخداع.





ومع ذلك، تشير التقديرات إلى وجود معارضة في وزارة القضاء على موقف المدعية العامة، لذلك فموقف مندلبليت غير واضح بعد.





ويشار الى أن بعض المسؤولين في الوزارة قالوا منذ البداية أنه يجب إغلاق القضية، واتخذوا موقفًا مفاده أنه لا ينبغي توجيه لائحة اتهام إلى نتنياهو في القضية.





وتعتبر "قضية بيزيك، 4000" الأكثر حساسية بالنسبة لنتنياهو. ويشتبه المحققون بأنه حاول الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإلكتروني "والاه" في مقابل تأمين امتيازات حكومية درت ملايين الدولارات على شاؤول ألوفيتش رئيس مجموعة بيزيك للاتصالات وموقع "والاه".





في القضية الثانية يقول المحققون إن نتنياهو حاول التوصل إلى اتفاق مع الناشر أرنون موزيس مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت 2000"، أكثر الصحف انتشارًا في إسرائيل، للحصول على تغطية إيجابية له.



