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أخبار العالم

بمناسبة عيد الاستقلال.. ميشال عون يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بـ لبنان

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:45 ص
الرئيس اللبناني ميشال
الرئيس اللبناني ميشال عون
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شيماء مصطفى
وصل الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى وزارة الدفاع اللبنانية، لترؤس العرض العسكري الرمزي لمناسبة عيد الاستقلال الـ72.

ووفقًا لموقع "لبنان 24" وضع عون، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للاستقلال، فيما بدأ بعدها العرض العسكري الرمزي.

ويحضر العرض عدد من المسؤولين اللبنانيين، منهم رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيل بري، ووزير الدفاع إلياس بو صعب.

وكان ميشال عون، ألقى كلمة، أمس الخميس، بمناسبة عيد الاستقلال، قائلا إن الاستقلال هو القرار الوطني الحر والمستقل غير الخاضع لأي شكل من أشكال الوصاية صريحة كانت أو مقنّعة وهذا ما نتشبث به اليوم ودائمًا.

ودعا عون، المتظاهرين، الاطلاع عن كثب على المطالب الفعلية لهم وسبل تنفيذها لأن الحوار وحده هو الطريق الصحيح لحلّ الأزمات.
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