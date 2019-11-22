ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الخطيب يعود إلى القاهرة لحضور الجمعية العمومية لـ الأهلي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:57 ص
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
Advertisements
عبدالحكيم ابو علم
عاد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم قادمًا من باريس بعد رحلة استغرقت قرابة الأسبوع.

وخضع الخطيب خلال رحلته إلى فحص طبي شامل أثبت حاجته لبرنامج علاجي كامل سوف يخضع له في فرنسا لمدة أسبوعين بجانب حذاء طبي متخصص.

وحضر رئيس الأهلي من فرنسا لرئاسة أعمال الجمعية العمومية العادية للنادي التي تقام اليوم وغدًا.

وتعقد الجمعية العمومية للنادي الأهلي اليوم وغدًا بالمقر الرئيسي في الجزيرة لاعتماد الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات، ويبدأ الاجتماع الأول اليوم من التاسعة صباحًا بالتوقيع في الكشوف وحتى السابعة مساء.

ومن المتوقع عدم إكتمال النصاب القانوني ليكون الإجتماع الثاني غدًا السبت والذي يكون صحيحًا بحضور 10% أو 5000 عضو أيهما أقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية على أن يتم الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال في حال اكتمال النصاب القانوني الساعة السابعة مساء مباشرة بصالة النادي.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة والنظر في تقريره عن أعماله للسنة المالية المنتهية من 1 يوليو 2018 وحتي 30 يونيو 2019 برنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات وكذلك اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي المقبل و تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافاته.

كما يتضمن جدول الأعمال النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد القانوني، إحاطة الجمعية العمومية بعقود حقوق الرعاية بداية من تاريخ مباشرة مجلس الإدارة لاختصاصاته حتى تاريخه وما اتخذ بشأنها لاختصاصاته حتى تاريخه وما اتخذ بشأنها من إجراءات إدارية وقانونية والنظر في التوصيات الخاصة بالشئون القانونية وفقا لما تقره اللائحة، والمذكرة المقدمة من الإدارة المالية بشن زيادة قيمة الاشتراك السنوي وغيرها من الرسوم وإنشاء فروع جديدة للنادي.
Advertisements

ترشيحاتنا

سيبوني في حالي بقى.. ريهام سعيد تنهار من البكاء .. فيديو

مفاجأة الموعد والبرنامج.. كل ما تريد معرفته عن حفل ختام أمم أفريقيا

بالأسود.. عمرو يوسف يلتقط سيلفى بصحبة كندة علوش

طريقة التعاقد مع خدمة الإنترنت الجديدة التى لا تنقطع.. فيديو

مصطفى شوبير يكشف رد فعله عقب علمه بـاستبعاده من قائمة المنتخب الأوليمبي

حكم الصلاة قبل دخول الوقت بسبب السفر أو المحاضرات .. الإفتاء توضح| فيديو

AdvertisementS

أمام ريال مدريد أو ليفربول ..عماد متعب يعلن موعد مباراة اعتزاله والملعب

شوبير يكشف مفاجأة بشأن حديثه مع شوقي غريب حول نجله

رد مؤثر من مصطفى شوبير على استبعاد لاعبين من المنتخب الأوليمبي لضم نجوم الفراعنة

أخبار الرياضة..شوبير يكشف إمكانية رحيل الخطيب عن الأهلي..رجاء خاص من لاعبي المنتخب لـ شوقي غريب.. تصريحات صادمة لـ عماد متعب

رجاء خاص من لاعبي المنتخب الأوليمبي لـ شوقي غريب

عماد متعب يكشف تفاصيل لقائه مع رئيس الزمالك في لندن

نهائي أمم أفريقيا بين منتخب مصر الأوليمبي وكوت ديفوار .. الموعد والقنوات الناقلة

مصطفى شوبير يكشف رد فعله عقب علمه بـاستبعاده من قائمة المنتخب الأوليمبي

طبيب المنتخب التونسي يكشف مدة غياب فرجاني ساسي عن الزمالك عقب الإصابة

مفاجأة الموعد والبرنامج.. كل ما تريد معرفته عن حفل ختام أمم أفريقيا

محمد صلاح مهدد بالغياب عن بداية الموسم المقبل مع ليفربول بسبب الأوليمبياد

لـ مصلحة الفراعنة.. عماد متعب يكشف سر رفضه تولى منصب مدير المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. أجمل 30 صورة تبرز جمال رانيا يوسف

مبهرة وملفتة.. 25 صورة تثبت أن درة ملكة الأناقة

أكل دماغ ضحية.. السفاح حنبعل أقدم سجين في بريطانيا قضى 42 عامًا في الحبس الانفرادي