شاهد.. شوقي غريب يروي لـ المنتخب الأولمبي ذكرياته مع كوت ديفوار

روى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، ذكرياته للاعبين مع منتخب كوت ديفوار، عندما كان لاعبًا في صفوف منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 1986.



أكد شوقي غريب خلال حديثه مع اللاعبين، أنه لم يكن أساسيًا في اللقاء لكن لأنه كان جاهزًا ويركز في المباراة بشكل جيد نجح بعد نزوله في تسجيل هدف التقدم للمنتخب بعد سيل من الفرص الضائعة للفريق القومي، إلا أن الهدف منح الفراعنة الثقة والفرصة لتسجيل هدف ثان عن طريق جمال عبد الحميد.



تابع شوقي غريب أنه يروي هذه القصة حتى يكون جميع اللاعبين في كامل تركيزهم لأنه قد يدفع بأي لاعب منهم في أي وقت حسب احتياجات الفريق ووفقًا لظروف المباراة.



ويلتقي المنتخب الأولمبي مع كوت ديفوار اليوم في الثامنة مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.





