كلوب يكشف موقف محمد صلاح من مباراة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن موقف محمد صلاح من المشاركة أمام كريستال بالاس، غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة كريستال بالاس: "محمد صلاح تدرب معنا بالأمس على الأشياء التي أردنا منه القيام بها، لدينا اليوم حصة مهمة جدا، إصابته ليست سيئة لكنه لا يزال يعاني منها، علينا أن نكون حذرين حتى لا تتجدد".



وعن حالة فان دايك قال كلوب: "أنه بخير وجاهز تماما بنسبة 100%".



وكان محمد صلاح عاني من تجدد إصابته في الكاحل، في مباراة ليفربول الأخيرة أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الريدز 3 - 1.



وشارك محمد صلاح مع ليفربول في 11 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3 آخرين.



ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بفارق 8 نقاط كاملة عن اقرب منافسيه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.

