للتصدير فقط.. مايكروسوفت تحصل على إذن للعمل مع Huawei

قالت مايكروسوفت "Microsoft" الأمريكية، يوم الخميس، إنها حصلت على ترخيص من الحكومة الأمريكية لتصدير البرمجيات إلى شركة هواوي تكنولوجيز "Huawei"، رغم الحظر المفروض على الشركة الصينية منذ مدة، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".



وفي 20 نوفمبر الجاري، وافقت وزارة التجارة الأمريكية على طلب Microsoft، ومنحها ترخيصًا لتزويد هواوي بأنظمة تشغيلها، وقال متحدث باسم مايكروسوفت لـ "رويترز": "نحن نقدر عمل الإدارة استجابتها لطلبنا".



منحت الحكومة الأمريكية الإذن لشركة مايكروسوفت لتزويد هواوي بأنظمة تشغيلها .



وقد فرضت الحكومة الأمريكية حظرًا على شركة هواوي في شهر مايو الماضي، بحجة تهديدها للأمن القومي الأمريكي، وذلك فقد منعت الشركات من العمل معها سواء باستيراد منتجاتها أو تصدير منتجات أخرى لها.



وكانت من ضمن شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى المتأثرة بذلك الحظر، "جوجل" و"مايكروسوفت" واللتان تمتلكان أكبر نظامي تشغيل متاحين لهواوي، ولكن الحكومة الأمريكية منحت تلك الشركات بعض الوقت من خلال منح هواوي مهلة 3 شهور لثالث مرة قبل أيام للعمل بشكل مؤقت مع بعض الشركات.



وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع، إنها ستسمح لبعض الموردين إعادة تشغيل بيع المنتجات لشركة الاتصالات الصينية العملاقة، والتي وضعت على قائمة سوداء تجارية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي قبل ستة أشهر.



وأكدت وزارة التجارة أنها بدأت في إصدار تراخيص لبعض الشركات لبيع البضائع إلى Huawei، وتوسيع قاعدة موردي الشركة وتوفير الوضوح الذي طال انتظاره للصناعة التي باعت سلعًا بقيمة مليارات الدولارات في أمريكا.



ورفضت Microsoft التعليق بما يتجاوز بيانها بشأن المنتجات التي تمت الموافقة عليها، حيث تمتلك مايكروسوفت العديد من الأنظمة التقنية وبراءات الاختراع التي تعمل بها هواوي، من بينها نظام تشغيل الحاسبات ويندوز.



والآن، فقد سمحت الولايات المتحدة لشركة مايكروسوفت لتزويد نظيرتها هواوي بالأنظمة الخاصة بها، لا سيما نظام تشغيل الحاسوب ويندوز، ويتيح هذا الترخيص لمايكروسوفت والشركات المقدمة بيع منتجاتها وأنظمتها لهواوي، ولا يتيح لها استيراد منتجات من الشركة الصينية.



الجدير بالذكر أن الحكومة الأمريكية حصلت على طلبات من نحو 300 شركة ترغب بالعمل مع هواوي، والتي من بينها "مايكروسوفت" والتي حصلت على الإذن، حيث تم حتى الآن معالجة إجراءات نحو نصف الطلبات المقدمة، لذا من الممكن أن يتم الموافقة على طلبات شركات أخرى مثل جوجل لدعم أجهزة هواوي بأحدث نسخ أندرويد والتي تعتبر أجهزتها أكبر مستخدم للنظام.



