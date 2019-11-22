قبل لقاء مازيمبي.. الزمالك ينجح فى قيد لاعب جديد بـ القائمة الأفريقية

نجح مسؤولو نادي الزمالك في الانتهاء من إجراءت قيد المغربى محمد أوناجم ، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي، فى القائمة المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا.



ياتي هذا بعد فتح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" باب القيد بداية من يوم 15 نوفمبر الجارى وحتى 31 يناير المقبل.



وقرر الجهاز الإدارى للقلعه البيضاء قيد اللاعب المغربى أوناجم فى القائمة الأفريقية ليحق له اللعب مع الزمالك بداية من مباراة مازيمبي الكونغولى، المقرر لها يوم 30 نوفمبر الجارى، فى الجولة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.



الجدير بالذكر ان الزمالك لم يقيد للاعب فى نهاية شهر يوليو الماضى بسبب وصول البطاقة الدولية الخاصة به بتاريخ أول أغسطس، الأمر الذى حرم النادى من خدمات اللاعب أفريقيا فى مباريات دور الـ64 و الـ32 للبطولة.