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منوعات

هاشتاج | محمد بن سلمان في الفورميلا يتصدر تريند السعودية.. صور

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:13 م
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي في فورميولا اي
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على صالح
تصدر هاشتاج #محمد_بن_سلمان_في_الفورميلا تريند المملكة العربية السعودية وجذب العديد من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة، بعد أن شهد ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان انطلاق افتتاحية موسم الدرعية بسباق «فورميولا إي»

شهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، انطلاق الجولة الافتتاحية لبطولة «إيه بي بي فورمولا إي» للسيارات الكهربائية، في دورتها الثانية في المملكة في مدينة الدرعية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وذلك في مستهل فعاليات موسم الدرعية.

وفور وصول ولي العهد السعودي إلى حلبة السباق، بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأولى لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك مملكة البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية، عزف السلام الملكي.

وبدأت الجولة الأولى الافتتاحية لبطولة «إيه بي بي فورمولا إي» للسيارات الكهربائية.

وحضر انطلاق الجولة الافتتاحية للبطولة، رئيس وزراء إيطاليا الأسبق ماتيو رينزي، والشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ عبدالله بن ناصر الصباح، والشيخ فهد بن ناصر الصباح رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، ورئيس مجلس الأمة الكويتي الأستاذ مرزوق بن علي الغانم، وأصحاب السمو والمعالي، وكبار المهتمين من الدول الشقيقة والصديقة.
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