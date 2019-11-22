بالأبيض والأسود.. جلسة تصوير جديدة لـ ميرنا نور الدين

خضعت الفنانة الشابة ميرنا نور الدين، لجلسة تصوير جديدة، باللونين الأسود والأبيض، في أحدث ظهور لها.



ونشرت ميرنا نور الدين عبر حسابها بموقع «انستجرام» صورا لها، وظهرت مرتدية ملابس كاجوال تمتزج بين اللونين الأسود والأبيض، وعلقت على الصورة قائلة "اقرب" ولاقت الصوره إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



يذكر أن احدث أعمال "نور الدين" مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع الفنان طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.



وخاضت سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.



المسلسل بطولة محمد امام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.

