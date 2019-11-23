رجاء الجداوى للمنتخب الاوليمبى: مبروك

نشرت الفنانة رجاء الجيداوىصورة جديدة عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة الانستجرام ،تهنئى المنتخب المصرى الاولمبي بفوزه بكائس الامم الافريقية وتأهله لاولمبياد طوكيو .



وعلقت على الصورة قائلة: مبروك



وسجل هدفي منتخب مصر كريم العراقي ورمضان صبحي، بينما سجل هدف منتخب كوت ديفوار أبوبكر دومبيا.



وتأهل منتخب الفراعنة إلى نهائي البطولة عقب الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة في مباراة نصف نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي، وبهذا الفوز أيضا تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الـ12 في تاريخه.



وبدأ المنتخب المصري مشواره في البطولة بالفوز على مالي بهدف نظيف، ثم الفوز أمام غانا بنتيجة 3-2، والفوز على الكاميرون بنتيجة 2-1؛ ليتأهل إلى الدور نصف النهائي بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.