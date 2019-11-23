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رياضة

أتلتيكو مدريد يخشى مفاجآت غرناطة بالدوري الإسباني

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:58 ص
فريق أتلتيكو مدريد
فريق أتلتيكو مدريد
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محمد السعيد
يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفا على نظيره غرناطة، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للحفاظ على كامل فرصه في المنافسة على لقب الليجا هذا الموسم.

على الجانب الآخر يطمح فريق غرناطة الذي يعد أحد مفاجآت هذا الموسم، في خطف الثلاث من الروخي بلانكوس للاقتراب من المربع الذهبي.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد غرناطة في المركز الثامن بـ 20 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني ريال بيتيس مع فالنسيا، برشلونة مع ليجانيس، ريال مدريد مع ريال سوسيداد.
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