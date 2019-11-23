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حوادث

حول مسكنه إلى مصنع مخدرات.. ضبط عاطل وبحوزته 8 كيلو هيروين

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:07 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية، لقيامه بتصنيع مخدر الهيروين وترويجه على عملائه.. وبحوزته 33 أسطوانة لمخدر الهيروين.

أكدت تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية قيام (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية) بتصنيع مخدر الهيروين وترويجه على عملائه من "المتاجرين في ذلك المخدر" بمدينة العاشر من رمضان متخذًا من مسكنه مكانًا لتصنيعه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمسكنه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإسماعيلية، أسفرت عن ضبطه.. وبحوزته (33 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 8,250 كيلوجرام- مبلغ مالى- كميات من "أكياس بلاستيك شفافة، قفازات أيد، أكياس قماش"- لاصق شفاف - مقص حديدى "المستخدمة فى التصنيع"- سيارة ملاكى).

بمواجهته اعترف بحيازة المادة المخدرة بقصد التصنيع والاتجار فيها والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكانًا لترويج المواد المخدرة.
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