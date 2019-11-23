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رياضة

الهلال ينهي استعداداته لنهائي دوري أبطال آسيا

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:47 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أنهى فريق الهلال السعودى الأول لكرة القدم، السبت، تحضيراته الميدانية لمواجهة مضيفه أوراوا الياباني، الأحد، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، على ملعب سايتاما 2002.

وبدأ الروماني رازفان مدرب الفريق، الحصة التدريبية الأخيرة بتدريبات فنية، طبق بعدها عددا من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم المران بمناورة على نصف مساحة الملعب.

وكان الفريق الأزرق قد أنهى مواجهة الذهاب التي احتضنها ملعب جامعة الملك سعود يوم 9 نوفمبر الجاري، بالانتصار بهدف دون رد.
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