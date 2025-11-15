محافظ الجيزة يتفقد المسارات البديلة لمواقع أعمال مترو الهرم

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المسارات المقترحة من الإدارة العامة لمرور الجيزة كبدائل للمحاور المرورية الرئيسية بمحيط محطتي مترو مدكور والطالبية، وذلك خلال مروره صباح اليوم السبت لمتابعة انتظام الحركة المرورية بمسار أعمال مشروع مترو الأنفاق بشارع الهرم.

وأشار المحافظ إلى أن المسارات المقترحة تم وضعها لتلبية احتياجات الشركات المنفذة لأعمال محطتي مترو الطالبية ومدكور، بما يسمح باستكمال أعمالهما داخل مواقع التنفيذ، ولضمان تحقيق السيولة المرورية الكافية لاستيعاب حركة المركبات في نطاق مناطق الأعمال.

ووجّه المحافظ مسؤولي الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع رؤساء أحياء العمرانية والطالبية لسرعة تمهيد ورفع كفاءة المسارات المقترحة، تمهيدًا لاستقبال المركبات التي سيتم تحويل مساراتها قبل غلق المسارات الحالية، مشدّدًا على ضرورة نشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية لتوعية المواطنين بالتغييرات.

كما كلف المحافظ رؤساء أحياء الطالبية والعمرانية بالمرور الدوري بمحيط الأعمال والمسارات الجديدة لمنع الإشغالات ورفع التعديات، والتعامل الفوري مع أي تراكمات للمخلفات أو ناتج الأعمال بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

وحرص المحافظ خلال جولته على متابعة إنهاء عدد من أعمال المرافق من خلال التنسيق مع مسؤولي الجهات المعنية، مشددًا على الشركات المنفذة للأعمال ضرورة استكمال مهامها دون توقف لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المحطات.