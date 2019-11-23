ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

احتفالات في جدة بالذكرى الـ 50 لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:13 م
منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
Advertisements
محمود نوفل
تحتفل منطقة التعاون الإسلامي الإثنين المقبل، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الخمسين على تأسيسها، في محافظة جدة.

منظمة التعاون الإسلامي، التي كانت تعرف سابقًا باسم منظمة المؤتمر الإسلامي هي منظمة إسلامية دولية تجمع سبعا وخمسين دولة إسلامية، وتصف المنظمة نفسها بأنها "الصوت الجماعي للعالم الإسلامي" وان كانت لا تضم كل الدول الاسلامية وأنها تهدف ل "حماية المصالح الحيوية للمسلمين"البالغ عددهم نحو 1,6 مليار نسمة.

وللمنظمة عضوية دائمة في الأمم المتحدة حيث أن الدول السبع و الخمسون هي دول ذات غالبية مسلمة من منطقة الوطن العربي وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية والبلقان (البوسنة وألبانيا)، ولقد تأسست المنظمة في الرباط في العام 1969، وعقد أول اجتماع بين زعماء دول العالم الإسلامي، بعد حريق الأقصى في 21 اغسطس1969. حيث طرح وقتها مبادئ الدفاع عن شرف وكرامة المسلمين المتمثلة في القدس وقبة الصخرة.

وبعد ستة أشهر من الإجتماع الأول، تبنى المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء الخارجية المنعقد في مدينة جدة السعودية في مارس 1970 واختيرت جدة مقرا مؤقتا للمنظمة، بانتظار تحرير القدس، حيث سيكون المقر الدائم.

كما عقد المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية جلسته الثالثة، في فبراير 1972، وتم وقتها تبنى دستور المنظمة، الذي يفترض به تقوية التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية في الحقول الاجتماعية والعلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية.

ويُشار إلى أن المملكة العربية السعودية تستضيف مهرجان منظمة التعاون الإسلامي في نسخته الثالثة أيام 26 و 27 و 28 نوفمبر 2019م، في محافظة جدة، كحدث مصاحب لاحتفالات الخمسين عامًا على إنشاء المنظمة حيث سيضم العديد من الفقرات أبرزها الندوة الكبرى التي تنظمها الأمانة العامة للمنظمة وتشمل نطاقًا واسعًا من قضايا العالم الإسلامي، بالإضافة إلى فقرات جماهيرية، ومعارض متنوعة، تحقق التواصل والتعارف بين شعوب العالم الإسلامي على أرض الحرمين.

وفي سياق متصل وجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الدعوة لسكّان مدينة جدة من مواطنين ومقيمين ينتمون إلى جاليات إسلامية عديدة تقيم في المملكة العربية السعودية، وأبناء الدول غير الأعضاء إلى زيارة أروقة مهرجان المنظمة الذي سيقام في ثلاث مناطق مختلفة في كورنيش جدة، وجدة القديمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روسيا والسعودية يتحالفان لنشر صحيح الإسلام.. مذكرة تعاون جديدة لخدمة الدين.. ويؤكدان : نسعى لنشر القيم الصحيحة ومحاربة الإرهاب والتطرف

في اجتماعه الأسبوعي.. الوزراء السعودي: ندعم اليمنيين لتحقيق الأمن.. يستنكر مراوغة وخداع إيران.. ويؤكد عمله على رفاهية العالم الإسلامي

ترشيحاتنا

هجوم شرس.. ترامب يتهم FBI بمحاولة الانقلاب على الرئاسة

معرض يحيى الفخرانى يجسد شخصياته الفنية .. صور

حكم الصلاة بالبنطلون المقطع | الإفتاء تكشف عن مفاجأة.. تعرف عليها

سيطرة مصرية.. 5 لاعبين خطفوا الأنظار في أمم إفريقيا تحت 23 عاما

16.04 جنيه أقل سعر.. استقرار أسعار الدولار في تعاملات نهاية اليوم

أول تعليق لـ مورينيو بعد تحقيق الفوز الأول مع توتنهام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معرض يحيى الفخرانى يجسد شخصياته الفنية .. صور

شاهد.. الجزيرة الإماراتي يستقبل بعثة الإسماعيلي بالورود

السعودية رئيساً لمجموعة العشرين.. قمة 2020 المقبلة في الرياض