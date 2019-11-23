الدوري الإيطالي.. ميلان يتعادل مع نابولي في قمة الجولة

انتهت مباراة فريقي ميلان ونابولي ، بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما،ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي.



افتتح المكسيكي لوزانو التسجيل لفريق الجنوب الإيطالي في الدقيقة 24، قبل أن يعادل بونفانتورا النتيجة للميلان في الدقيقة 29 ، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.



وحاول الفريقان تسجيل هدف الانتصار في الشوط الثاني ، لكن باءت جميع محاولتهم بالفشل، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.



وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نابولي للنقطة 20 في المركز السابع، ورصيد نادي ميلان للنقطة 14 في المركز الثالث عشر.