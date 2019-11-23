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رياضة

كريم نيدفيد: رمضان صبحي نقل روح الأهلي للاعبي المنتخب الأولمبي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:38 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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حسن العمدة
أشاد كريم نيدفيد لاعب الأهلي والمنتخب الأولمبي، بجهود رمضان صبحي قائد الفراعنة في الفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والصعود للأوليمبياد.

وقال نيدفيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن رمضان صبحي نقل روح النادي الأهلي للاعبي المنتخب الأولمبي بالكامل.

وواصل أن رمضان صبحي كان يتحامل على نفسه في بعض الأوقات لأنه كابتن المنتخب ويرغب في أن يشجع زملاءه على بذل المزيد من الجهد، مشيرًا إلى أنه يحظى بحب اللاعبين والجهاز الفني وثقتهما أيضًا.

كان المنتخب الأولمبي نجح في الفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، وصعد رسميًا لأوليمبياد طوكيو 2020.
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