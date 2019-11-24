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فن

عرض فيلم بغداد في خيالي بـ مهرجان القاهرة السينمائي .. اليوم

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:04 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في تمام الثانية عشرة من ظهر اليوم الأحد، فيلم "بغداد في خيالي" إخراج سمير، وهو إنتاج سويسرى ألمانى عراقي بريطاني مشترك، وذلك في المسرح الصغير، بدار الأوبرا المصرية.

وتدور أحداث الفيلم حول كاتب فاشل، وزوجة مختبئة، ومتخصص في تكنولوجيا المعلومات يخفي ميوله الجنسية، وغيرهم من الشخصيات التي تجتمع في مقهى "أبو نواس" العراقي فى لندن، وبإيعاز من شيخ متطرف، يقوم قريب الكاتب بالهجوم على المقهى فيقلب حياة رواده.

وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الأربعاء الماضي، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية.

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلمًا ما بين روائي طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلمًا ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضًا على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.
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