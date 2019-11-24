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اقتصاد

الإسكان: نعمل على 4 قطاعات رئيسية أهمها وحدات محدودى الدخل

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:58 ص
وحدات إسكان اجتماعى
وحدات إسكان اجتماعى
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آمنة عبدالعظيم
أكد المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن هناك 4 قطاعات رئيسية تعمل عليهم الوزارة خلال الفترة الحالية، وهي مشروعات الإسكان خاصة لشريحة محدودى الدخل وعلى رأسها مشروع "الاسكان الاجتماعي" والذي تم تنفيذ 350 ألف وحدة منه ومن المقرر الوصول بإجمالي المنفذ بالمشروع لـ600 ألف وحدة منتصف 2020.

وأضاف عباس خلال مشاركته بمؤتمر التنمية العمرانية المتكاملة قبل قليل، أنه تم تسليم أكثر من 250 ألف مواطن لوحداتهم ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى الوصول إلى معدل 10 آلاف عقد يتم توقيعها شهريا ضمن محور التمويل العقاري لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي والتي تدخل ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لشريحة محدودي الدخل يعد تقدم كبير فى ملف التمويل العقارى لإسكان محدودى الدخل والذى تنفذه الوزارة وفق مبادرة تخفض الفائدة لـــ7% فقط على النشاط وتدعم الدولة فارق قيمة الفائدة.

وتابع: يتضمن المحور الثاني البنية الأساسية والطرق، فالوزارة تقوم بزيادة نسبة التغطية لمياه الشرب والصرف الصحي بالقرى والمحافظات باستمرار، فمصر تنتج حاليا حوالي مليون م3 مياه يوميا بمختلف أنحاء الجمهورية وهو تحدي كبير لمصر، ومن المخطط يونيو المقبل الوصول لـ45% بنسبة تغطية الصرف الصحي للقرى، وتغطية المدن بالكامل بنهاية يونيو 2019.

كما أشار نائب الوزير، إلى أن المحور الثالث يتضمن تطوير المناطق العشوائية وذلك ضمن خطة تنتهي يونيو 2019، فهناك محاور ضمن ملف العشوائيات تتضمن؛ مناطق الخطورة الداهمة والتي لا يمكن أن يعيش المواطنين بها مثل منطقة تل العقارب فيتم توفير وحدات للمضارين من هذه المناطق وإعادة إنشاء المنطقة بالكامل، ومن المخطط تنفيذ الخطة بالكامل يناير المقبل.

وأضاف أن المحور الرابع يتضمن إنشاء مدن الجيل الرابع وتنفيذ شبكة من البنية الأساسية القوية التي تستوعب حجم تطوير كبير وتنفيذ مجتمعات عمرانية شاملة عليها، ومنها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.
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