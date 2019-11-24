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رياضة

الدوري الإنجليزي| راشفورد يقود مانشستر يونايتد أمام شيفيلد

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:52 م
راشفورد مهاجم مانشستر
راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد
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إسماعيل محمود
أعلن النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد تشكيل فريقه، أمام نظيره نادي شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: جونز، ماجواير، ليندلوف

خط الوسط: بيساكا، بيريرا، فريد، ويليامز

خط الهجوم: راشفورد، مارسيال، جيمس

ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر برصيد 16 نقطة ، بينما يحتل شيفيلد يونايتد المركز الثامن برصيد 17 نقطة، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة والنصف من مساء اليوم.
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