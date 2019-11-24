الدوري الإنجليزي| راشفورد يقود مانشستر يونايتد أمام شيفيلد

أعلن النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد تشكيل فريقه، أمام نظيره نادي شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي.



وجاء التشكيل كالآتي:



في حراسة المرمى: دي خيا



خط الدفاع: جونز، ماجواير، ليندلوف



خط الوسط: بيساكا، بيريرا، فريد، ويليامز



خط الهجوم: راشفورد، مارسيال، جيمس



ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر برصيد 16 نقطة ، بينما يحتل شيفيلد يونايتد المركز الثامن برصيد 17 نقطة، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة والنصف من مساء اليوم.