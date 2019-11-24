القمر.. هند صبرى تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها.. شاهد

نشرت الفنانة هند صبرى، صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وعلقت هند صبرى، على الصورة، "سنة الإنجازات".





وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وكانت أبرز التعليقات "بحبك كتييير - القمر - ربنا يحفظك".





يذكر أن النجمة هند صبري وسفيرة النوايا الحسنة لدى برنامج الأغذية العالمي زارت أكبر مخيم للاجئين في العالم يضم مليون لاجئ روهينجي.





تعود النجمة هند صبرى للسباق الرمضانى المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب دام لثلاثة سنوات منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، وتحفظت هند على تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.