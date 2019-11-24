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رياضة

تعثر جديد للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي في دوري الأبطال.. تفاصيل

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:37 م
جاريدو المدير الفني
جاريدو المدير الفني لنادي النجم الساحلي
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إسماعيل محمود
تعادل اليوم الأحد ، نادي النجم الساحلي ، مع مضيفه اتحاد بن قردان بهدف لكل فريق، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري التونسي.

وتعد تلك المباراة هي الأولى للإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني الجديد للنادي التونسي .

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي النجم الساحلي للنقطة 14 في المركز السادس، مع وجود مباراتين مؤجلتين له، بينما ارتفع رصيد نادي اتحاد بن قردان للنقطة 16 في المركز الرابع.

ويستضيف النجم الساحلي ، نظيره النادي الأهلي المصري، في التاسعة من مساء يوم الجمعة القادم ، في افتتاحية منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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