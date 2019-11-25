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أخبار العالم

الأرصاد السعودية تتوقع هطول أمطار رعدية على هذه المدن

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:34 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد السعودية، تحذيرا في تقريرها اليومي عن حالة الطقس في المملكة، من إحتمالية هطول الأمطار الرعدية في بعض المدن وعلى رأسها الرياض.

وقالت الهيئة في تقريرها إن هذه الأمطار ستكون مصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على مناطق "الشرقية، الرياض، القصيم"، كذلك على مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان؛ تشمل الأجزاء الساحلية، خاصةً الأجزاء الجنوبية منها.

وأشار التقرير وفق ما نقلته صحيفة سبق الإلكترونية السعودية إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة.


كما أضاف أن ارتفاع الموج وصل من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

يأتي ذلك وسط تقلبات جوية تتعرض لها المنطقة منذ فترة، حيث شهدت بعض المدن السعودية الأسبوع الماضي هطول أمطار كثيفة.
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