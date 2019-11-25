بقرار وزاري .. مصادرة سيارتين لصالح إدارة مكافحة المخدرات

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية تخصيص سيارة تحمل رقم ط ج ق 7693 ماركة شيفروليه بيك أب موديل 2015 المحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 1352 لسنة 2017 جنايات راس سدر، و السيارة رقم 55766 ملاكى السويس ماركة هوندا سيفيك موديل 2011 المحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 1613 لسنة 2018 جنايات، للادارة العامة لمكافحة المخدرات لاستخدامهما فى أعمال مكافحة تهريب المخدرات.



جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.