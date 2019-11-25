نجم منتخب مصر للشباب مفاجأة إنبي أمام الزمالك اليوم

يدرس حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي الدفع بـ عبدالله عادل لاعب منتخب الشباب فى مركز الظهير الأيسر خلال مواجهة الزمالك المقرر إقامتها اليوم بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة السادسة من منافسات الدورى الممتاز .



ونجح الجهاز الفنى لإنبي فى لوصول إلى حل مع ربيع ياسين مدرب منتخب الشباب من أجل السماح لعبدالله عادل بالمشاركة فى مباراة اليوم ثم العودة مجددا إلى معسكر المنتخب وهو ما وافق عليه ربيع ياسين بعد مفاوضات شهدتها الأيام الماضية.



ويعانى إنبي بقوة فى مركز الظهير الأيسر بعد إصابة أحمد عبدالعزيز اللاعب الأساسى بقطع فى الرباط الصليبي وتأكد غيابه عن نهاية الموسم الكروى الجارى.



ويعد عبدالله عادل واحدا من اللاعبين المميزين داخل قطاع الناشئين بإنبي وتم تصعيده فى الآونة الأخيرة إلى الفريق الأول بناء على رغبة حلمى طولان الذى يراه قادرا على قيادة الجبهة اليسري للفريق البترولى خلال الفترة المقبلة نتيجة القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يتمتع بها.



وكان الجهاز الفني لإنبي رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة الزمالك والتى يسعى خلالها إلى الفوز بها وتصحيح مسار الفريق بجدول ترتيب المسابقة بعد النتائج السلبية التى حققها الفريق فى الدورى خلال الجولات الخمس الماضية.

