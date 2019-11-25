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مرأة

احذر.. 6 مضاعفات يتعرض لها مريض الجيوب الأنفية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:40 م
التهاب الجيوب الانفية
التهاب الجيوب الانفية
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رشا عوني
تعاني نسبة كبيرة من الأشخاص من الجيوب الأنفية، التي تؤرق البعض خاصة في فصل الشتاء وزيادة الأتربة و الرياح، حيث يشعر مريض الجيوب الأنفية بالصداع المستمر، وانسداد الأنف.

بحسب موقع medicalnewstoday، هناك العديد من المضاعفات التي يمكن أن تحدث لمريض الجيوب الأنفية إذا تفاقمت حالته، وهي :

1- التهابات الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد
2- الأورام الحميدة في الأنف ، أو نمو صغير في ممر الأنف يمكن أن يؤدي إلى التهاب
3- ضعف المناعة ، بسبب الحالة الصحية أو بعض أنواع العلاج
4- رد فعل تحسسي لمواد مثل الغبار وشعر الحيوان
5- مشاكل هيكلية في الأنف ، على سبيل المثال ، الحاجز المنحرف
6- الحاجز هو العظام والغضاريف التي تقسم الأنف إلى شقين، عندما ينحني هذا إلى جانب واحد ، إما عن طريق الإصابة أو النمو، فقد يؤدي ذلك إلى الالتهابات المتكررة والالتهابات.
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