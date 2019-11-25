احذر.. 6 مضاعفات يتعرض لها مريض الجيوب الأنفية

تعاني نسبة كبيرة من الأشخاص من الجيوب الأنفية، التي تؤرق البعض خاصة في فصل الشتاء وزيادة الأتربة و الرياح، حيث يشعر مريض الجيوب الأنفية بالصداع المستمر، وانسداد الأنف.
بحسب موقع medicalnewstoday، هناك العديد من المضاعفات التي يمكن أن تحدث لمريض الجيوب الأنفية إذا تفاقمت حالته، وهي :
1- التهابات الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد
2- الأورام الحميدة في الأنف ، أو نمو صغير في ممر الأنف يمكن أن يؤدي إلى التهاب
3- ضعف المناعة ، بسبب الحالة الصحية أو بعض أنواع العلاج
4- رد فعل تحسسي لمواد مثل الغبار وشعر الحيوان
5- مشاكل هيكلية في الأنف ، على سبيل المثال ، الحاجز المنحرف
6- الحاجز هو العظام والغضاريف التي تقسم الأنف إلى شقين، عندما ينحني هذا إلى جانب واحد ، إما عن طريق الإصابة أو النمو، فقد يؤدي ذلك إلى الالتهابات المتكررة والالتهابات.
بحسب موقع medicalnewstoday، هناك العديد من المضاعفات التي يمكن أن تحدث لمريض الجيوب الأنفية إذا تفاقمت حالته، وهي :
1- التهابات الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد
2- الأورام الحميدة في الأنف ، أو نمو صغير في ممر الأنف يمكن أن يؤدي إلى التهاب
3- ضعف المناعة ، بسبب الحالة الصحية أو بعض أنواع العلاج
4- رد فعل تحسسي لمواد مثل الغبار وشعر الحيوان
5- مشاكل هيكلية في الأنف ، على سبيل المثال ، الحاجز المنحرف
6- الحاجز هو العظام والغضاريف التي تقسم الأنف إلى شقين، عندما ينحني هذا إلى جانب واحد ، إما عن طريق الإصابة أو النمو، فقد يؤدي ذلك إلى الالتهابات المتكررة والالتهابات.