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بين الناس

نفسى أقف على رجلى تانى.. أحمد يناشد وزارة الصحة إجراء عملية جراحية بالفقرة الثالثة.. صور

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:20 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن احمد مسلم محمود ، والمقيم ببورسعيد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة مساعدته فى إجراء عملية جراحية بالعمود الفقرى .

ويقول فى رسالته : توفى والدى والدتى ، ولم أكمل تعليمى ، وأعول ثلاث أخوه أصغر منى ، بحثت كثير عن عمل فلم اجد غير عامل باليومية ، وفى يوم وانا واقف على السقالة وقعت ، ولانى عامل باليومية صاحب الشغل ، قالى انا مليش دعوة بعلاجك ، برغم انها أصابة عمل ، وانا قعدت من الشغل لانى محتاج عملية دقيقة فى الفقرة الثالثة من العمود الفقرى ، ولا أملك تمن العملية ، وكل أمنيتى أنى أعمل العملية وارجع اقف على رجلى من تانى واشتغل عشان اربى اخواتى الى ملهمش حد فى الدنيا غيرى .

وأناشد وزارة الصحة بتكفل حالتى وإجراء العملية على نفقة الدولة .

للتواصل مع الحالة : 01201589238

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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