نفسى أقف على رجلى تانى.. أحمد يناشد وزارة الصحة إجراء عملية جراحية بالفقرة الثالثة.. صور

ناشد المواطن احمد مسلم محمود ، والمقيم ببورسعيد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة مساعدته فى إجراء عملية جراحية بالعمود الفقرى .



ويقول فى رسالته : توفى والدى والدتى ، ولم أكمل تعليمى ، وأعول ثلاث أخوه أصغر منى ، بحثت كثير عن عمل فلم اجد غير عامل باليومية ، وفى يوم وانا واقف على السقالة وقعت ، ولانى عامل باليومية صاحب الشغل ، قالى انا مليش دعوة بعلاجك ، برغم انها أصابة عمل ، وانا قعدت من الشغل لانى محتاج عملية دقيقة فى الفقرة الثالثة من العمود الفقرى ، ولا أملك تمن العملية ، وكل أمنيتى أنى أعمل العملية وارجع اقف على رجلى من تانى واشتغل عشان اربى اخواتى الى ملهمش حد فى الدنيا غيرى .



وأناشد وزارة الصحة بتكفل حالتى وإجراء العملية على نفقة الدولة .



للتواصل مع الحالة : 01201589238



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