بـ 3 طرق طبيعية فعالة ومجربة.. تخلصى من فقدان السمع بتكلفة بسيطة

يعانى الكثير من الأشخاص من ضعف السمع الذى يكون بسبب كبر السن، أو منذ الولادة الذى يحتاج غالبًا إلى زراعة القوقعة، ولكن بعض الأشخاص يفضلون العلاجات الطبيعية، والتى نشر موقع "boldsky" بعضا منها وهى:-



- زيت شجرة الشاى

فهو يحتوى على الكثير من الخصائص المضادة للالتهاب، والتى تساعد فى علاج الكثير من أنواع فقدان السمع فى بضعة أيام.



طريقة الاستخدام:

امزج 3 قطرات من زيت شجرة الشاي مع زيت الزيتون وخل التفاح، ضع الخليط في أذنك برفق واتركه لمدة 4-5 دقائق قبل الإزالة، تكرر ذلك 4 مرات في اليوم.



- زيت اللافندر

يعد زيت اللافندر من أكثر الزيوت المهدئة لأعراض الحساسية ويقلل الالتهاب، إذا كان الشخص يعاني من فقدان السمع بسبب الحساسية الموسمية والالتهابات، فإن زيت اللافندر هو الأفضل لمنع هذه الحساسية.



طريقة الاستخدام:

امزجى 2-3 قطرات من زيت الخزامى مع 2 قطرات من زيت الناقل، ضع قطعة قطنية وضعيها برفق في الأذنين.



- زيت المسك

يحتوي زيت المسك على خصائص علاجية ومفيدة جدا في استعادة فقدان السمع، وتساعد المكونات الموجودة داخل الزيت في منع المشاكل الأخرى المتعلقة بالأذن.



طريقة الاستخدام:

أضف 3-5 قطرات من زيت إبرة الراعي في الماء المغلي واستنشاق البخار الخارج منه، وغطي الرأس بمنشفة للحصول على أفضل النتائج.

