ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ 3 طرق طبيعية فعالة ومجربة.. تخلصى من فقدان السمع بتكلفة بسيطة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:30 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى هجرس
يعانى الكثير من الأشخاص من ضعف السمع الذى يكون بسبب كبر السن، أو منذ الولادة الذى يحتاج غالبًا إلى زراعة القوقعة، ولكن بعض الأشخاص يفضلون العلاجات الطبيعية، والتى نشر موقع "boldsky" بعضا منها وهى:-

- زيت شجرة الشاى
فهو يحتوى على الكثير من الخصائص المضادة للالتهاب، والتى تساعد فى علاج الكثير من أنواع فقدان السمع فى بضعة أيام.

طريقة الاستخدام:
امزج 3 قطرات من زيت شجرة الشاي مع زيت الزيتون وخل التفاح، ضع الخليط في أذنك برفق واتركه لمدة 4-5 دقائق قبل الإزالة، تكرر ذلك 4 مرات في اليوم.

- زيت اللافندر
يعد زيت اللافندر من أكثر الزيوت المهدئة لأعراض الحساسية ويقلل الالتهاب، إذا كان الشخص يعاني من فقدان السمع بسبب الحساسية الموسمية والالتهابات، فإن زيت اللافندر هو الأفضل لمنع هذه الحساسية.

طريقة الاستخدام:
امزجى 2-3 قطرات من زيت الخزامى مع 2 قطرات من زيت الناقل، ضع قطعة قطنية وضعيها برفق في الأذنين.

- زيت المسك
يحتوي زيت المسك على خصائص علاجية ومفيدة جدا في استعادة فقدان السمع، وتساعد المكونات الموجودة داخل الزيت في منع المشاكل الأخرى المتعلقة بالأذن.

طريقة الاستخدام:
أضف 3-5 قطرات من زيت إبرة الراعي في الماء المغلي واستنشاق البخار الخارج منه، وغطي الرأس بمنشفة للحصول على أفضل النتائج.
Advertisements

ترشيحاتنا

الزمالك يعلن قراره الأخير بشأن مباراة السوبر الإفريقي

هنفطر إيه النهاردة .. بيض بالبطاطس والبصل و فول بالبسطرمة وعصير موز بالبرتقال

فيديوجراف| رضوى الشربيني تعلق على نحافة هنا الزاهد .. والأخيرة ترد

في عيد ميلاد رغدة.. شاهد كيف أصبح شكلها بعد غياب سنوات

يقي من السرطان ويقلل التهاب المفاصل.. فوائد لم تعرفها من قبل عن الثوم

اعرف خطوات توصيل الكهرباء لمنزلك

AdvertisementS

في عيد ميلاد علا غانم.. تعرف على عدد زيجاتها وعمرها الحقيقي

تحرك عاجل من رئيس جامعة القاهرة بشأن الطفل المعجزة

حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناته لمن لم ينجب ذكورا.. الإفتاء توضح | فيديو

الزمالك يعلن قراره الأخير بشأن مباراة السوبر الإفريقي

أخبار الرياضة ليلا.. كهربا في الأهلي.. طارق حامد خارج الزمالك..عمرو أديب: إنبي في حجري وأدور عليه

تعليق ساخر وذكريات مؤلمة..عمرو أديب عن هزيمة الزمالك: إنبي في حجري وأدور عليه

ايات الشفاء من الحسد بـ4 سور أوصى النبي بترديدها بعد الفجر والمغرب

تريند الفن | شيرين سيف النصر تصدم جمهورها بوزن زائد.. وحسام الجندى وزوجته يثيران الجدل بقبلة جريئة

شوبير يكشف قرار مجلس الزمالك ..الانسحاب من السوبر الافريقي يعرضه لعقوبات مغلظة

طارق حامد خارج الزمالك ..الهزيمة من إنبي تكشف تناقض التصريحات بالقلعة البيضاء|شاهد

في عيد ميلاد رغدة.. تفاصيل علاقتها بـ أحمد زكي وحقيقة زواجهما

13 دعاء قبل النوم يجلب لك الرزق سريعا في الصباح.. ردده كل ليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة ولافتة.. 10 صور تكشف عن إطلالات علا غانم فى عيد ميلادها

هنفطر إيه النهاردة .. بيض بالبطاطس والبصل و فول بالبسطرمة وعصير موز بالبرتقال

سعر غير متوقع لـ فستان درة في مهرجان القاهرة السينمائي