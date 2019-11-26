ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هاني حتحوت: مرتضى منصور تدخل لـ إشراك مصطفى محمد مع الزمالك أمام إنبي.. فيديو

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 01:15 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
Advertisements
محمد رشاد
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الزمالك لم يخض مباراة إنبي، بالطرق التي تمرن عليها خلال فترة الإيقاف، بل اعتمد على تكتيك جديد بإشراك عمر السعيد، ومصطفى محمد.

وتابع هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد: «شيكابالا فوجئ بأنه احتياطي في مباراة إنبي، وليس أساسيا، وهو ما أغضبه؛ كون القرار كان مفاجئا».

وأضاف هاني حتحوت: «مرتضى منصور، رئيس الزمالك، طالب ميتشو بإشراك مصطفى محمد، أساسيا فاضطر إلى إشراكه مع عمر السعيد»، مردفا «رئيس الزمالك هاجم الجميع بعد مباراة إنبي ما عدا ميتشو كونه نفذ ما طلبه منه».

يذكر أن الفريق البترولي تقدم أولا في الثانية 22 عن طريق محمد بسيوني بعد كرة عائدة من العارضة، قبل أن يتعادل الزمالك في الدقيقة 41 من ضربة جزاء.

وعندما اقترب اللقاء من لحظاته الأخيرة انطلق محمد شريف وسدد في شباك محمد عواد وكتب الانتصار الأول لكتيبة حلمي طولان.

رصيد الزمالك توقف عند النقطة العاشرة في المركز الرابع، بينما ارتقى إنبي للمركز الـ 15 بعد وصوله للنقطة الرابعة.
Advertisements

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك.. تمرد طارق حامد وعبد الله جمعة | مرتضى منصور يهين عمرو الجنايني

نجم الزمالك السابق: أيام ميتشو داخل الزمالك معدودة

محمد شريف يوضح أسباب فوز إنبي على الزمالك في الدوري ..فيديو

مشادة بين شيكابالا وأحد مشجعي الزمالك عقب الخسارة من إنبي

حلمي طولان يرد بقوة على منتقديه: فزت على الأهلي من قبل بـ4 أهداف .. فيديو

أنا مش فاشل.. حلمي طولان يفي بوعده لـ مرتضى منصور ويفوز على الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرة عمرو دياب تظهر بـ إطلالة مميزة عبر إنستجرام

بـ الرمادي اللامع.. رضوى الشربيني تنصح البنات بـ إطلالة أنيقة

بالخرز شاكيرا تشعل انستجرام بتوقيع المصمم المبدع نديم سديحة