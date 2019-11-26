هاني حتحوت: مرتضى منصور تدخل لـ إشراك مصطفى محمد مع الزمالك أمام إنبي.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الزمالك لم يخض مباراة إنبي، بالطرق التي تمرن عليها خلال فترة الإيقاف، بل اعتمد على تكتيك جديد بإشراك عمر السعيد، ومصطفى محمد.



وتابع هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد: «شيكابالا فوجئ بأنه احتياطي في مباراة إنبي، وليس أساسيا، وهو ما أغضبه؛ كون القرار كان مفاجئا».



وأضاف هاني حتحوت: «مرتضى منصور، رئيس الزمالك، طالب ميتشو بإشراك مصطفى محمد، أساسيا فاضطر إلى إشراكه مع عمر السعيد»، مردفا «رئيس الزمالك هاجم الجميع بعد مباراة إنبي ما عدا ميتشو كونه نفذ ما طلبه منه».



يذكر أن الفريق البترولي تقدم أولا في الثانية 22 عن طريق محمد بسيوني بعد كرة عائدة من العارضة، قبل أن يتعادل الزمالك في الدقيقة 41 من ضربة جزاء.



وعندما اقترب اللقاء من لحظاته الأخيرة انطلق محمد شريف وسدد في شباك محمد عواد وكتب الانتصار الأول لكتيبة حلمي طولان.



رصيد الزمالك توقف عند النقطة العاشرة في المركز الرابع، بينما ارتقى إنبي للمركز الـ 15 بعد وصوله للنقطة الرابعة.